Il presidente: "La situazione è difficile, il contagio è aumentato". Lavoratori a casa dal 30 ottobre al 7 novembre

(LaPresse) – Il presidente Vladimir Putin ha decretato una settimana di ferie pagate per i lavoratori in Russia per arginare la pandemia, dal 30 ottobre al 7 novembre. “La situazione legata al coronavirus è difficile, il contagio è aumentato significativamente in molte regioni e la percentuale di vaccinati rimane purtroppo bassa”, ha detto il capo del Cremlino in una riunione in modalità virtuale del governo. Mercoledì si registrano 1.028 morti per Covid, il numero più alto dall’inizio della pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata