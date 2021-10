In aumento il tasso di positività allo 0,8%. Stabili le terapie intensive

Sono 3.702 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia su 485.613 tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il tasso di positività è allo 0,8%, in aumento rispetto allo 0,4% di lunedì. 33 le vittime. Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero del giorno precedente. Nei reparti ordinari i malati di Covid sono 2.464, 41 in più. li attualmente positivi al Covid sono 73.668, in calo di 878 unità.

