"Si tratta del primo caso da gestire di insubordinazione alle regole. Credo che nell'applicazione al primo caso poi ci sarà una prassi che impedirà in futuro il blocco dei lavori", ha spiegato Dario Parrini (Pd)

Sanzionata con dieci giorni di interidizione dai lavori parlamentari la senatrice ‘no green pass’ Bianca Laura Granato, che era entrata a Palazzo Madama senza esibire il certificato. “Il Consiglio di presidenza ha deliberato con efficacia immediata che è vietato l’accesso a tutte le sedi del Senato, al parlamentare che non esibisce il Green pass. Laddove si verifichi un accesso non consentito viene irrogata immediatamente la sanzione di divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e di interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni. Per tali ragioni il Consiglio dispone l’irrigazione della sanzione alla senatrice Bianca Laura Granato”. Lo comunica la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in apertura dei lavori dell’Aula di Palazzo Madama.



I lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato erano stati sospesi dopo che era arrivata la segnalazione della presenza in aula della senatrice di Alternativa c’è, entrata a Palazzo Madama senza aver esibito il Green pass. “Dopo che è arrivata una comunicazione ufficiale abbiamo appurato che la senatrice era presente ai nostri lavori in violazione della norma e quindi, d’accordo con i Questori, abbiamo comunicato ai membri della Commissione che dovevamo interrompere perché non si può lavorare in presenza di un trasgressore di una regola così fondamentale in aula” ha spiegato Dario Parrini (Pd), presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. “Adesso per decidere come procedere aspettiamo l’Ufficio di presidenza – ha aggiunto -. Si tratta del primo caso da gestire di insubordinazione alle regole. Credo che nell’applicazione al primo caso poi ci sarà una prassi che impedirà in futuro il blocco dei lavori”.

“Il rischio è che tutti questi atti del governo spazzino via 70 anni democrazia parlamentare“, ha detto a LaPresse la senatrice di L’Alternativa c’è, Bianca Laura Granato, mentre era in attesa di conoscere la decisione del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, riunito per esaminare il suo caso. L’ex portavoce M5S, infatti, è riuscita ad accedere ai lavori della commissione Affari costituzionali senza esibire, però, il Green pass, come prevede invece la norma varata dal governo che ha reso obbligatorio, dal 15 ottobre scorso, la certificazione anti-Covid anche per gli uffici del Parlamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata