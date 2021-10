Il tasso di positività si attesta allo 0,7%. In Italia sono 76.363 gli attualmente positivi

Sono 1.597 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 219.878 tamponi con un tasso di positività allo 0,7%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono sono 44 per un totale aggiornato da inizio pandemia che raggiunge quota 131.585. Salgono i numeri degli ospedali. Le terapie intensive fanno segnare un incremento di 9 unità a quota 358 mentre i ricoveri ordinare crescono di 42 unità per un totale di 2.428. Cala il dato degli attualmente positivi in Italia: oggi sono 76.636, -1.206 nelle ultime 24 ore.

La Regione con il maggior incremento dei contagi oggi è la Sicilia, +260, davanti a Emilia Romagna, +209, e Lazio, +202.

Leggi i dati del 17 ottobre

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata