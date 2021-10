Sono 2.437 i nuovi casi in 24 ore, con 24 morti

Oltre 100 milioni i green pass scaricati in Italia. Il dato aggiornato dal governo specifica che oltre 700 mila sono stati scaricati nell’ultimo giorno mentre 2,5 milioni sono quelli da venerdì, quando è entrato in vigore l’obbligo della certificazione anche sul lavoro. Intanto due arresti e otto denunce per la manifestazione no green pass di Milano di ieri. A Trieste continua il presidio dei portuali anche se Cgil, Cisl e Uil chiedono lo stop. E intanto sono 2.437 i nuovi casi in Italia, con 24 vittime in 24 ore; calano gli attualmente positivi, -502 in un giorno.

