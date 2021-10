In pochi aderiscono alla raccolta firme per il referendum abrogativo

(LaPresse) – A Napoli, flop per l’iniziativa contro il green pass: solo poche decine di persone hanno raggiunto piazza Dante nel capoluogo campano per partecipare all’Agor√† permanente dei comitati ‘No green pass’. Sono andati deserti i banchetti per la raccolta firme sul referendum abrogativo.

