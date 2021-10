Sono 99.821.961 quelli emessi in totale dalla piattaforma nazionale Dgc

Sono 99.821.961 i Green pass totali emessi dalla piattaforma nazionale Dgc. Di cui ben 867.039 soltanto nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui è entrata in vigore l’obbligatorietà di esibire il Certificato verde anti-Covid per accedere nei luoghi pubblici, compresi i posti di lavoro. Un dato che fa registrare una decisa impennata rispetto al trend dell’ultimo mese, nel quale la media è stata poco sopra i 200mila al giorno. Dal 13 ottobre, invece, all’immediata vigilia della validità dell’ultimo decreto governativo, lo ‘sprint’ decisivo.

