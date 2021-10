"Siamo una piazza pacifica, i violenti sono strumenti del sistema"

(LaPresse) Il popolo “no green pass” si è ritrovato oggi al Circo Massimo di Roma per protestare contro l’entrata in vigore da oggi dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Una manifestazione che si preannuncia, nelle intenzioni, pacifica: in segno di distensione alcune donne hanno consegnato dei fiori alle forze dell’ordine presenti in massa per garantire la sicurezza.

