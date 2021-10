Così il segretario del Pd a margine di un evento elettorale a Torino

(LaPresse) “La nostra posizione è quella di sostenere il governo” e “garantire ordine, sicurezza e libertà” per “evitare che le minoranze blocchino il paese“. Così il segretario del Pd Enrico Letta, a margine di un evento elettorale a Torino per la chiusura della campagna di Lo Russo commentando l’entrata in vigore dell’obbligo certificato sui luoghi di lavoro. “Credo che la scelta del Governo sia quella giusta, la sosteniamo, sosteniamo il governo Draghi nella modalità con cui ha deciso di affrontare questo tema”. “Spesso, anzi nella maggior parte dei casi, viene usato questo disagio per fini che nulla hanno a che fare con il green pass. Bisogna staccare le due cose e le parole giuste sono le parole di buonsenso”, ha concluso il leader dem.

