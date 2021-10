Il corteo si è poi diretto verso la sede della Regione Campania

(LaPresse) Un centinaio di manifestanti ‘No green pass’ si sono riuniti in piazza della Vittoria a Napoli per dare vita al funerale della Costituzione italiana. Il corteo si è poi diretto verso la sede della Regione Campania in via Santa Lucia per tenere una veglia funebre.

