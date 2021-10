I numeri del ministero della Salute. Rezza: "La tendenza è buona ma occorre continuare a mantenere l'attenzione alta in virtù delle graduali riaperture"

In leggera risalita i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 3.023 nuovi contagi, (a fronte dei 2.938 di ieri) su 271.566 tamponi processati. Il tasso di positività è all’1,1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Calano i decessi del giorno, con 30 morti nelle ultime 24 ore contro i 41 di ieri: il totale delle vittime da inizio pandemia nel nostro Paese sale quindi a 131.228.

“Parte del successo che abbiamo avuto in questo momento non è solo frutto della campagna vaccinale ma anche delle misure precauzionali che continuiamo a mantenere, distanziamento e uso della mascherina”, ha spiegato il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa. “La tendenza è buona ma occorre continuare a mantenere l’attenzione alta in virtù delle graduali riaperture”. “In Italia l’andamento della curva è molto controllato. Continua a decrescere lentamente in tutte le fasce di età anche in quella inferiore ai 12 anni”, ha aggiunto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata