Il monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute: in calo terapie intensive e ricoveri

Si conferma la diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale e al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. L’indice Rt in Italia è stabile a 0,83. In diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale ora a 34 casi per 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 37).

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021). E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021).

