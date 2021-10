Approvato all'unanimità il decreto sull'estensione delle capienze

Il Cdm ha approvato all’unanimità il decreto per estendere le capienze in cinema, teatri, stadi e discoteche, che dovrebbe entrare in vigore – una volta approvato – dall’11 ottobre.

“In zona bianca, l’accesso agli spettacoli di cinema, teatri e di intrattenimento “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid ” e “la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata”. E’ quanto si legge nella bozza del provvedimento all’esame del Consiglio dei ministri. “In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid”, si legge ancora.

“Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’aperto tornano al 100% della capienza, ovviamente con mascherina e green pass. Negli stadi e nei palasport per la musica stesse regole dello sport”. Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura Dario Franceschini.

Per quanto riguarda sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida” adottati in materia anti-Covid. “L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid”. “La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso“, si legge nelle bozza. “Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo”, si legge ancora.

Infine, l’accesso agli eventi e alle competizioni” sportive in stadi “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid” e “la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso“. “In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso”, si legge ancora.

