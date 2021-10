Venerdì erano stati 887 in 24 ore. Non si parla però di un nuovo blocco

La Russia ha registrato un numero record di morti giornaliere per Covid-19, per la quinta volta in una settimana. La task force nazionale sul coronavirus ha dichiarato che nell’ultimo giorno sono stati registrati 890 decessi, più degli 887 di venerdì, mentre il numero di nuove infezioni è stato il secondo più alto dell’anno con 25.769. I funzionari affermano che non ci sono tuttavia piani per imporre un blocco, mentre le norme sull’uso della mascherina sono in vigore ma applicate in modo approssimativo. Il Paese ha registrato circa 7,5 milioni di casi di infezione e quasi 21mila morti nella pandemia.

