Tasso di positività allo 0,9%, in aumento i ricoveri nelle terapie intensive

Sono 3.312 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 25 i morti. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In totale da inizio pandemia sono 4.679.067 i casi registrati, 130.998 le vittime 355.896 i test, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore: i tasso di positività si attesta allo 0,9%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri.

Sono in aumento i ricoveri nelle terapie intensive: 3 in più rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati in area critica è di 432 pazienti. Sono in calo, invece, i ricoveri nei reparti ordinari: sono 61 persone in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati nei reparti di area non critica è di 3.057 pazienti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata