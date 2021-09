Scende invece il tasso di positività che passa dall'1,4% di ieri all'attuale 0,9% di oggi a fronte di 338.425 tamponi

Tornano a salire i contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 2.985 casi contro i 1.772 di ieri, per un totale che sale a 4.665.049 da inizio pandemia, secondo il bollettino del ministero della Salute. In aumento anche i decessi che passano dai 45 di ieri ai 65 odierni, dato che porta il totale a 130.807 vittime.

Scende invece il tasso di positività che passa dall’1,4% di ieri all’attuale 0,9% di oggi a fronte di 338.425 tamponi e continua anche il calo dei ricoveri, che vede una diminuzione dei posti letto sia in terapia intensiva a -29 per un totale di 459 in tutta Italia. In diminuzione anche gli ospedalizzati in reparto a -69 per un complessivo di 3.418.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata