Il via libera per la zona bianca. In cinema e teatri ok a sale piene all’80%

È arrivato l’ok del Comitato tecnico-scientifico a portare al 75% all’aperto e al 50% al chiuso la capienza per gli impianti sportivi per chi è in zona bianca. Per gli eventi culturali, cinema e teatri, le percentuali sono del 100% all’aperto e dell’80% al chiuso. Nessuna limitazione invece per gli accessi nei musei. Si può “procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass”, spiega una nota del portavoce del Cts Brusaferro.

