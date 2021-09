Il tasso di positività risale all'1,4% con poco più di 124mila tamponi processati. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 1.772 i nuovi casi di contagio da Covid in Italia, secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono 124.077, in netto calo (come ogni domenica) rispetto al giorno precedente, quando erano stati 276.221.

Il tasso di positività risale all’1,4%, in leggera crescita rispetto all’1,1% di ieri.

I decessi sono 45, uno in più rispetto ai dati di ieri, per un totale di 130.742 vittime da inizio pandemia.

Scende di 1.164 unità il numero degli attuali positivi, che oggi sono 101.080.

Aumenta di 2.892 unità il numero dei guariti dal virus. A oggi sono 4.430.265 guarite dall’infezione da Covid.

Torna a crescere il numero dei ricoveri nei reparti Covid ordinari: oggi sono 52 in più i pazienti entrati in area medica (ieri -62), per un totale di 3.487. Ancora in aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+5), per un totale di 488 malati più gravi.

