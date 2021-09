Il ministro della Salute: "Lavoriamo per autonomia nella produzione"

“Ad oggi il 77.4% della popolazione è completamente vaccinato”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento con ‘Futura 2021’ la tre giorni della Cgil, in corso a Bologna. “Stiamo lavorando per portare l’Italia ad avere un maggiore livello di autonomia per il futuro nella produzione di vaccini” ha detto il titolare della Sanità

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata