Registrati 50 decessi, tasso di positività sotto l'1%

Sono 3.525 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (3.797) secondo il bollettino del ministero della Salute. Sono stati 357.491 i test analizzati: il tasso di positività è poco sotto l’1% (0,98). 50 i decessi legati al Covid registrati: dall’inizio della pandemia le vittime sono ora 130.653. In calo i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia. Oggi sono 481, otto in meno rispetto a ieri.

