Secondo la bozza del monitoraggio settimanale di Iss e ministero Salute sono in lieve calo i ricoveri in ospedale

Continua il calo dell’indice di contagio Rt in Italia, che si attesta a 0,82 contro lo 0,85 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia. In diminuzione anche l’incidenza settimanale a livello nazionale ora a 45 casi per 100mila abitanti.

Bozza monitoraggio Iss, in calo i ricoveri

Sempre secondo la bozza del monitoraggio nell’ultima settimana “il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 5,7%, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021)”.

Restano 4 le Regioni classificate a rischio moderato

Anche questa settimana sono 4 le Regioni che risultano classificate a rischio moderato. Si tratta di Piemonte, Val d’Aosta, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento. Le restanti 17 risultano classificate a rischio basso. E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia. Solo una Regione (Basilicata) riporta un’allerta di resilienza, mentre nessuna riporta molteplici allerte. “In diminuzione – si legge poi nel documento – il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (8.482 vs 10.655 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti resta stabile (33% vs 33% la scorsa settimana). Resta stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46% vs 46%) e la percentuale di casi è stato diagnosticato attraverso attività di screening (21% vs 21%)”.

