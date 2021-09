In calo terapie intensive e ricoveri

Sono 3.797 i nuovi casi di Covid-19 in Italia su 287.287 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute . Giovedì i nuovi contagi erano stati 4.061 con 321.554 test. 52 le vittime,p er un totale, da inizio pandemia di 130.603 morti.

16 in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono in totale 489. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, ovvero 97 meno di giovedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata