Anche il musicista a San Siro per la protesta degli organizzatori di spettacoli dal vivo

(LaPresse) – Appello al Governo degli organizzatori di spettacoli dal vivo, tutti uniti allo stadio di San Siro, a Milano, per chiedere una data per riprendere i concerti. Tra i presente anche il musicista dei Pooh Red Canzian: “Siamo il Paese più vaccinato, chiediamo quello che sta già accadendo in tutta Europa” ha detto l’artista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata