La deputata del gruppo Misto: "Nel 1938 espulsi dalle scuole per fede diversa, nel 2021 accade di nuovo"

(LaPresse) La deputata no vax del gruppo Misto, Sara Cunial, intervenuta in Aula durante le dichiarazioni di voto sul secondo decreto green pass, ha usato parole shock sulla Shoah. “Da studenti ci ricordiamo bene le lezioni svolte in occasione della Giornata della Memoria, del Giorno della Liberazione. Ricordiamo che nel 1938 molti studenti italiani con la sola colpa di avere una fede diversa da quella della massa sono stati espulsi dalle scuole italiane, dai propri luoghi di lavoro, dalle biblioteche, da tutti quei luoghi di pubblico interesse – ha detto Cunial – Ed ora, nel 2021, sono nuovamente sbarrati a noi cittadini quei luoghi, noi che abbiamo scelto precauzioni e terapie sanitarie diverse da quelle imposte dai governanti. Questo è inaccettabile”. Le parole di Cunial sono state condannate dal presidente di turno, Andrea Mandelli: “I riferimenti ai campi di sterminio e al Presidente della Repubblica sono inaccettabili quindi l’invito è a mantenere una posizione più attenta perché sono inaccettabili alcune sue esternazioni”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

