La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia a Varenna

(LaPresse) “E’ una scelta coraggiosa, chiara, che conferma l’azione di questo Governo: mettersi a disposizione e mettere tutti gli strumenti a disposizione per i nostri cittadini per continuare in questo percorso di riapertura, di ripartenza e di crescita”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, prima di entrare alla seconda giornata dei lavori del Convegno di studi amministrativi della Corte dei Conti a Varenna (Lecco). “C’è stata una piena convergenza, governata come sempre con grande capacità di sintesi e ricomposizione del presidente Draghi”, ha continuato Bonetti. Per la ministra “il green pass è un atto di responsabilità per la tutela della salute del mondo delle lavoratrici e dei lavoratori che permette al mondo del lavoro di poter davvero riaprire e cominciare in modo strutturale e stabile senza dover pensare ad ulteriori chiusure”.

