Il ministro del Lavoro: "Non possiamo permetterci autunno con ripresa virus e restrizioni"

(LaPresse) “Chi deve fare il tampone per lavorare ha diritto a un trattamento diverso, a un prezzo calmierato. Le sanzioni comportano sospensioni ma nessun nesso con le attuali procedure che attengono alle sanzioni disciplinari. Sono misure non agganciate a percorse che portano al licenziamento”. Lo dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm, chiarendo che “l’Italia sta avendo dei tassi di crescita importanti, ma è una ripresa con elementi di fragilità. C’è una rimonta in termini occupazionali ma sono spesso contratti a tempo determinato e questo dà la misura dell’incertezza.Ci possiamo permettere tutto tranne che un autunno nel quale si combina una ripresa del virus con ulteriori restrizioni. E’ un provvedimento di politica economica”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

