La ministra: "Dl che ha ampio consenso, votato a unanimità"

(LaPresse) “Il provvedimento ha avuto un ampio consenso in cabina di regia ed anche in conferenza unificata dove sono rappresentate le regioni che sono governate da forze di tutta la maggioranza. Quello che più importa è che è stato votato all’unanimità, ci sono state modifiche recepite. Come sta accadendo da un po’ di mesi Draghi riesce a fare sintesi. Questo provvedimento ha il consenso di tutti i partiti”. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in conferenza stampa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

