Il tasso di positività all'1,96%

Sono 5.621 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su 286.028 tamponi processati. Il tasso di positività all’1,96%.

Le vittime del giorno sono 62, che portano il totale dei decessi a 129.828.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono ancora in calo i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: oggi sono 548, 10 in meno di ieri, con 37 nuovi ingressi giornalieri.

