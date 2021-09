Così il commissario straordinario all'emergenza in visita all'hub vaccinale Amazon a Passo Corese

(LaPresse) “Oggi per me è un bel giorno perché in Italia abbiamo raggiunto e di poco superato l’80% delle somministrazioni di prima dose di vaccini. Per fine settembre raggiungeremo l’80% di platea interamente vaccinata”. Lo dice il commissario straordinario all’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all’hub vaccinale Amazon a Passo Corese in provincia di Rieti.

