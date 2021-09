Tasso di positività all'1,4%. Continuano a calare le terapie intensive, stabili i ricoveri ordinari

Sono 4.720 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 318.865 tamponi per un tasso di positività che scende all’1,4%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi sono 71 con il totale delle vittime da inizio pandemia che si avvicina alle 130 mila unità. Ancora in calo i pazienti in terapia intensiva: il totale scende a quota 563, -7 in 24 ore. Stabili i ricoveri ordinari arrivati a quota 4.307, +5 nelle ultime 24 ore.

La Regione con il maggior incremento dei contagi resta la Sicilia, +875, davanti a Veneto e Lombardia.

