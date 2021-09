La proposta del ministro italiano al vertice

(LaPresse) Il ministro della Salute italiano Roberto Speranza spinge per una distribuzione solidale dei vaccini contro il Covid-19 nei Paesi sotto la soglia di povertà. “Il vaccino deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi” ha dichiarato in occasione del G20 Salute.

