Il leader della Lega a margine di un incontro elettorale a Milano

(LaPresse) “Gli italiani stanno rispondendo senza obblighi, 40 milioni sono vaccinati. In Lombardia arriveremo entro fine settembre a 85 persone su 100. Paga molto di più la scelta, la spiegazione, l’educazione, rispetto alla costrizione, all’obbligo, alla multa, al divieto”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Milano, rispondendo a una domanda sull’obbligo vaccinale. “E’ una posizione di tutta la Lega – sottolinea – che abbiamo condiviso con sindaci e governatori che ringrazio per il lavoro che stanno facendo. La Lombardia è il modello per tutto il resto d’Italia. L’obbligo per tutti non esiste, anzi esiste in Turkmenistan e Tagikistan“. “Lo stesso Green pass – aggiunge – serve per i grandi eventi, serve per permettere alle attività di riaprire in sicurezza, però mi rifiuto di pensare al Green pass in metropolitana a Milano alle 8 di mattina in Cadorna o Cairoli. A San Siro ci sta se uno vuole andarsi a vedere la partita”.

