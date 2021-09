Il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione a Cernobbio: "E' una storia di successo italiana"

(LaPresse) “Si tratta per l’Italia di completare questa storia di successo del Green pass, di estenderlo a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, per avere una sorta di passaporto vaccinale, passaporto di sicurezza, che metta appunto in sicurezza tutto il mondo del lavoro e delle relazioni sociali”. Così Renato Brunetta, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Repubblica Italiana, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Draghi lo ha già detto con determinazione e semplicità, il prossimo passo è l’estensione” ha aggiunto Brunetta.

