Ripartono le lezioni in aula

(LaPresse) – A Taiwan gli studenti tornano a scuola in presenza. Era da metà maggio che le lezioni si tenevano a distanza nel paese asiatico per le restrizioni anti-Covid. I genitori dei ragazzi della scuola elementari Tianmu di Taipei si sono detti contenti del ritorno in aula dei figli, che hanno nuovamentre la possibilità di interagire con i compagni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata