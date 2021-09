Primo giorno di obbligo di certificazione per utilizzare i trasporti

(LaPresse) Primo giorno di obbligo di Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto come treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Alla Stazione di Lamezia Terme la novità è stata presa bene da chi era in transito: “Il Gran Pass è qualcosa che ci rende più liberi, ci fa viaggiare”, spiega un passeggero appena arrivato mentre una donna si dice favorevole al Green Pass: “Non capisco chi abbia ancora delle resistenze dopo l’inverno che abbiamo vissuta”.

