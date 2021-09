I decessi sono 69 mentre sono in calo ricoveri ordinari e terapie intensive

Sono 6.503 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 303.717 tamponi con un tasso di positività al 2,1%, leggermente in crescita rispetto a 24 ore fa. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono 69 mentre sono in calo i numeri degli ospedali. I pazienti in terapia intensive sono 540 (-4 nelle ultime 24 ore) mentre i ricoveri ordinari sono 4.231 (-21.

La Sicilia resta la regione con il maggior incremento di contagi, +1.155, davanti alla Lombardia, +688.

