Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute il tasso di positività è all'1,8%

Sono 5.498 i nuovi casi di covid nel nostro Paese su 307.243 tamponi processati per un tasso di positività all’1,8%. Lo certifica l’ultimo bollettino del ministero della Salute secondo cui sono 75 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Calano di quattro unità le terapie intensive, dove ora sono ricoverati 544 pazienti, così come i ricoveri ordinari che scendono di 12 unità per un totale di 4.252 persone ricoverate.

Per quanto riguarda il quadro delle singole regioni, è la Sicilia quella ad aver registrato il maggior numero di nuovi casi nell’ultimo giorno. Sull’isola sono 1.091 le persone risultate positive al covid da ieri. Seguono la Lombardia e il Veneto con 723 e 583. Nessun contagio in Molise invece, sette quelli registrati in Veneto.

Leggi qui il bollettino del 30 agosto.

