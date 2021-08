Il presidente della regione Abruzzo: "Mettete in sicurezza voi stessi e la vostra comunità"

(LaPresse) “Torno a stimolare i cittadini, magari rientrati dalle vacanze, ad andare nei nostri centri vaccinali che in questo momento sono aperti senza bisogno di prenotazione. Quindi in qualunque momento, anche adesso, dopo pochi minuti si può fare il vaccino e mettere in sicurezza se stessi e la propria comunità”. Lo ha detto a LaPresse il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata