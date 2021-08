Così il presidente della Regione Lazio che ha anche espresso solidarietà al giornalista aggredito a Roma

“Chi ha aggredito un altro cittadino deve essere garantito alla giustizia. Nessuno può in maniera impunita aggredire un altro cittadino che sta facendo oltretutto il suo lavoro”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio sulla aggressione subita da un giornalista nel corso di una manifestazione contro il green pass. “La violenza manifestata anche oggi non va confusa con chi legittimamente ha delle perplessità – ha continuato – Con l’assessore D’Amato abbiamo pensato ai camper proprio per convincere questi dubbiosi. Queste manifestazioni sono figlie di fanatici esaltati che confermano che sono motivati dall’odio a prescindere dal tema del vaccino. Sono anche un po’ ridicoli perché questi folli estremisti no vax sono tutti vaccinati perché da piccoli hanno avuto i vaccini che in Italia si fanno per malattie che grazie e ai vaccinati sono state eliminate. Dobbiamo distinguere quindi chi ha bisogno di dialogo per essere convinto e la Regione lancerà una nuova campagna di sensibilizzazione con queste minoranze estremisti con le quali non bisogna avere nessun dialogo”.

