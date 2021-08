Il tasso di positivià scende al 2,3%. Stabili i ricoveri

Sono 6.860 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di un boom di tamponi, 293.464 per un tasso di positività che scende al 2,3%. Lo si legge sul bollettino del 28 agosto pubblicato dal ministero della Salute. I decessi sono 54 mentre sono stabili i ricoveri negli ospedali. Le terapie intensive restano 511 come ieri mentre in area medica ci sono oggi 4.111 persone, tre in meno rispetto a 24 ore fa.

In Sicilia, da lunedì in zona gialla, i nuovi contagi sono 1.131 mentre c’è una persona in più in terapia intensiva (114 in totale). In area medica i ricoveri sono saliti a quota 798 (+20 in 24 ore).

