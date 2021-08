Il tasso di positività risale al 3,1%. I decessi sono 59.

Sono 7.548 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 244.420 tamponi per un tasso di positività che risale al 3,1%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute. I decessi sono 59 per un totale da inizio pandemia che si aggiorna a quota 128.914. Calano invece i ricoveri negli ospedali. Le terapia intensive diminuiscono di 5 unità a quota 499 con 34 ingressi giornalieri (ieri erano stati 46). I ricoveri ordinari invece sono in totale 4.023 (-13 in 24 ore)

La Sicilia continua a essere la Regione con il maggior incremento di contagi, oggi +1.409. Restano sempre 102 le persone in terapia intensive con 6 ingressi giornalieri.

I dati di martedì 24 agosto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata