I dati del bollettino del ministero della Salute: crescono terapie intensive e ricoveri ordinari

Aumentano i contagi da Covid in Italia mentre la Sicilia diventa zona gialla. Sono quasi 8 mila i nuovi casi in Italia secondo i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Oggi i contagi registrati sono precisamente 7826 per un tasso di positività al 2,9%. I decessi comunicati 45 mentre cresono sia le terapie intensive, +8, sia i ricoveri ordinari, +55. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero della Salute e è ancora on calo l’indice di trasmissibilità: il valore Rt passa dall’ 1,1 della scorsa settimana all’ 1.01 di quest’ultima. Lieve aumento invece per l’incidenza nazionale, con 77 casi ogni 100mila abitanti contro i 74 casi di 7 giorni prima.

Il passaggio in giallo della Sicilia arriva invece direttamente dal Ministro della Salute Speranza: “Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi” ha detto il Ministro della Salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata