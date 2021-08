Oltre 266 mila tamponi con un tasso di positività al 2,3%. 502 le persone in terapia intensive

Sono altri 6.076 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 266.246 tamponi. Il tasso di positività oggi si attesta al 2,3%, il più basso da martedì scorso. Lo evidenziano i dati pubblicati dal ministero della Salute. I decessi sono 60 mentre continuano a crescere i ricoveri negli ospedali. Le terapie intensive hanno superato quota 500 toccando le 504 unità (+19 in 24 ore), con 46 ingressi giornalieri. Il totale dei ricoveri ordinari ha superato le 4 mila unità toccato quota 4.036 (+108 in 24 ore).

La Regione con il maggior incremento dei contagi è sempre la Sicilia, +1.491, dove le terapie intensive sono arrivate a quota 102 con ben 17 ingressi giornalieri. I decessi sono stati invece 11.

