Calano i contagi Covid ma aumentano i decessi nelle ultime 24 ore: sono 4.168 i nuovi casi registrati in Italia, secondo l’ulitmo bollettino diffuso dal ministero della Salute, su 101.341 tamponi processati. Il tasso di positività al 4,1%. Le vittime sono 44 (ieri erano 23) che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 128.795.

La Sicilia è l’unica regione ad avere numeri a tre cifre per i contagi (1.121 in un giorno), mentre la Valle d’Aosta registra zero casi.

I dimessi-guariti sono 3.505, mentre continuano a salire le ospedalizzazioni, sia un terapia intensiva (+13) che nei reparti ordinari (+161)

