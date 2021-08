Il senatore leghista sulla scuola: "Importante che sia per tutti in presenza"

“Vaccinazione obbligatoria? Spero proprio di no: gli italiani stanno rispondendo e nessun paese europeo ha l’obbligo vaccinale e non si capisce perché lo debba avere l’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, questa sera a Rimini. “Quando sento parlare di inseguire anche i bambini e i ragazzini, non da senatore ma da padre, dico attenzione: io ho 48 anni e ho fatto le mie scelte, mi sono vaccinato per scelta e non per costrizione, ma i bambini di 13-14 anni vanno tutelati e protetti”, ha aggiunto il leader del Carroccio che ha poi concluso: “L’importante è che per tutti ci sia diritto a scuola in presenza, nessun escluso, nessun bambino deve rimanere fuori dalla classe”.

