Si dimezzano i decessi, 23, mentre continuano a crescere le terapie intensive

Sono 5.923 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 175.539 (circa 90 mila in meno di ieri). Il tasso di positività torna sopra il 3%, al 3,4%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute. In calo i decessi, oggi 23, per un totale aggiornato da inizio pandemia a 128.751. Crescono i numeri degli ospedali: le terapie intensive sono 472 (+6 in 24 ore) anche se calano gli ingressi giornalieri, oggi 33 contro i 40 di ieri. I ricoveri ordinari sono invece 3.767 (+34).

La regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia, +1.350, unica sopra quota mille.

