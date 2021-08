I dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Tasso di positività in discesa al 2,9%

Sono 7.470 i nuovi casi di covid in Italia a fronte di 255.218 tamponi processati per un tasso di positività che si attesta al 2,9%, in lieve calo rispetto a 24 ore fa quando invece era al 3,3%. Stando ai dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i decessi nel nostro Paese sono 45 mentre i guariti sono 5.462. Dando uno sguardo alla situazione ospedaliera, i ricoveri nelle terapie intensive aumentano di 11 unità mentre quelli nei reparti covid crescono di 41.

A livello regionale, la Sicilia resta la regione con il maggior numero di contagi: sono 1.739 i nuovi casi. Seguono il Veneto con 744 e la Toscana con 639. Il Molise, con due, e la Valle d’Aosta, con 7, quelle con meno casi.

Leggi qui il bollettino di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata