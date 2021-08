Oltre 2 milioni di persone senza siero nella fascia d'età 50-59 anni

In Italia sono 186.571 le persone che fanno parte del personale scolastico non ancora vaccinate, pari al 12,82%.Per quanto riguarda gli operatori sanitari, oltre 35mila non hanno ricevuto nemmeno una dose. Sono i dati che emergono dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione della Struttura commissariale per l’emergenza Covid. Oltre due milioni le persone non vaccinate nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni, senza siero almeno 279mila over 80

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata