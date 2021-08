I decessi sono 49. Il tasso di positività al 3,3%

Sono 7.224 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 220.656 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,3% in lieve calo rispetto a ieri. I decessi sono 49. Lo evidenzia il bollettino del ministero della Salute del 20 agosto. Tornano a calare le terapie intensive: in totale oggi sono 455, 5 in meno rispetto a ieri, con 26 ingressi giornalieri, anche qui dato in calo (-14) rispetto a 24 ore fa. Continua invece la crescita dei ricoveri ordinari che hanno toccato quota 3.692 (+65 in 24 ore).

In Sicilia ancora alto il numero di contagi

La Regione con il maggior incremento dei contagi resta la Sicilia, +1.508 (più del doppio di ogni altra Regione), che vede stabili le terapie intensive e un incremento di 22 unità dei ricoveri in area medica. I decessi sono 12.

