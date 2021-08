I decessi sono 44 mentre continuano a crescere i ricoveri negli ospedali. Sempre più grave la situazione in Sicilia

Sono 7.260 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia con 206.531 tamponi e un tasso di positività in crescita al 3,5%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 55 per un totale aggiornato da inizio pandemia che ha raggiunto le 128.634 unità. Continuano a crescere i numeri degli ospedali. Le terapie intensive sono oggi 460 (+18 rispetto a 24 ore fa) a fronte di 40 ingressi giornalieri (-10 rispetto a ieri). I ricoveri ordinari invece toccano quota 3.627 (+68).

La Sicilia la regione con più nuovi contagi

La Regione con il maggior incremento di contagi resta la Sicilia, unica a superare quota 1000 in 24 ore. I nuovi casi sono 1.377 con le terapie intensive che arrivano quota 83 (+3 rispetto a ieri) e i ricoveri ordinari che toccanole 641 unità (+20 in 24 ore).

